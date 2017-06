Parket vervolgt dader (20) van pestincident voor foltering

Ranst - Het parket heeft dinsdagmiddag extra details vrijgegeven over de beelden die de voorbije dagen rondgingen op sociale media waarbij een 13-jarige jongen in Emblem (Ranst) zwaar wordt aangepakt door twee jongeren. Een 20-jarige man verdachte uit Mechelen wordt aangehouden wegens foltering en opzettelijke slagen en verwondingen aan een minderjarige.

In het filmpje is te zien hoe de 13-jarige jongen het bewustzijn verliest nadat twee jongeren zijn halsslagader dichtknijpen. Nadien krijgt het slachtoffer nog enkele klappen en wordt hij in het Netekanaal geduwd. De feiten speelden zich vermoedelijk vorige week woensdag af.

Het parket van Antwerpen heeft dinsdagmiddag gecommuniceerd over het voorval. Daaruit blijkt dat een school uit Lier op 16 juni al aan de politie meldde dat het verontrustende filmpje op sociale media circuleerde. De beelden werden door de verdachten zelf opgenomen en verspreid.

Slachtoffer laten hyperventileren

Na onderzoek werden de drie verdachten snel geïdentificeerd. Het gaat om twee minderjarige verdachten, een 15-jarige jongen uit Sint-Katelijne-Waver en een 16-jarige jongen uit Putte. Ook een 20-jarige man uit Mechelen was aanwezig bij de feiten.

“Er zijn ernstige aanwijzingen dat de verdachten het plan hadden opgevat om het slachtoffer te laten hyperventileren”, zegt het parket. “Het slachtoffer zou zwaar onder druk gezet zijn om hieraan mee te werken.”

De twee minderjarige verdachten werden door de jeugdrechter in een gesloten instelling geplaatst. De meerderjarige man werd voor de onderzoeksrechter geleid. Hij wordt aangehouden wegens foltering en opzettelijke slagen en verwondingen aan een minderjarige.