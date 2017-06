Umicore neemt katalysatorenactiviteit over van Haldor Topsoe

Brussel - De Belgische materiaaltechnologie- en recyclagegroep Umicore neemt de katalysatoractiviteit voor zware diesel- en stationaire toepassingen over van het Deense bedrijf Haldor Topsoe. Umicore betaalt daar 120 miljoen euro voor.

Het gaat om autokatalysatoren die onder meer worden gebruikt in emissiesystemen voor zware dieselmotoren, maar ook katalysatoren die worden gebruikt in energiecentrales.

Er werken zowat 280 mensen in de overgenomen activiteiten, in productievestigingen in Denemarken, de VS, China en Brazilië.

(belga)