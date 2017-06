Belgische modeontwerpster trekt stekker uit haar label

De Belgische ontwerpster Veronique Branquinho zet haar modelabel tijdelijk stop. De collectie die eerder dit jaar werd getoond tijdens de modeweek in Parijs wordt voorlopig haar laatste.

Branquinho, die in 1997 haar eerste collectie presenteerde, zal voorlopig geen nieuwe collecties meer ontwerpen onder haar eigen naam. Het is al de tweede keer dat de Belgische ontwerpster de pauzeknop indrukt. Ze nam ook al eens afscheid in 2009 (en werd toen creatief directeur van Delvaux) om drie jaar later opnieuw de draad op te pikken met haar eigen label.

Toen ging ze in zee met de Italiaanse fabrikant Gibo - later herdoopt naar Onward Luxury Group - maar na vijf jaar komt een einde aan die samenwerking, zo laten beide partijen weten in een gemeenschappelijk persbericht. "Ik wil Franco Pené en het team van de Onward Luxury Group bedanken om me de voorbije vijf jaar de kans te hebben gegeven mijn visie uit te drukken", aldus Branquinho, die verder geen commentaar wenst te geven op de beslissing.

De collectie voor aankomend najaar is dus (voorlopig) de laatste van Branquinho:

Veronique Branquinho a/w 2017-2018 Runway show from Veronique Branquinho on Vimeo.