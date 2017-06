Tienjarige redt baby in buggy van verdrinkingsdood

De Nederlandse Leander Zegwaard (10) uit Schiedam mag zichzelf een ware held noemen. Het jongetje slaagde erin om eigenhandig een buggy met een baby van één jaar erin uit het riet en het water te trekken en zo het leven van het kind te redden.

Leander was vrolijk met zijn achtjarige broertje aan het spelen toen hij luid geschreeuw hoorde. Hij zag een zevenjarig meisje met alle macht aan een buggy trekken. Net voordien had hij het meisje nog zien rondrijden met de buggy waarin een baby zat. Leander snelde ter hulp en zag hoe het meisje de controle over de buggy verloren was, die vervolgens het riet ingerold was. De baby zat al onder water.

De jongen twijfelde geen moment en begon meteen hard aan de buggy te trekken. Hij slaagde er niet veel later in om het gevaarte los te krijgen, waardoor de baby terug boven water was gekomen. Ondertussen was Leanders broertje naar het nabijgelegen restaurant gerend, waar hun ouders zaten te eten. Ook de ouders van de baby waren er.

De baby huilde enorm, maar zou het naar verluidt goed stellen. “De moeder van het kindje was uiteraard heel blij en dankbaar dat Leander de buggy uit het water had kunnen trekken”, vertelt de mama van de kleine held aan het AD. “Ze was helemaal in tranen en heeft ons steeds bedankt. Je wil er niet aan denken hoe het had kunnen aflopen.”