PSV strikt Mexicaans international Hirving Lozano

PSV heeft maandagavond de komst van de Mexicaanse international Hirving Lozano aangekondigd. De 21-jarige Lozano komt over van CF Pachuca in zijn thuisland en zal in het Philips Stadion een contract ondertekenen tot medio 2023. Momenteel is de buitenspeler nog met Mexico actief op de Confederations Cup in Rusland. Bij zijn terugkeer zal het contract gefinaliseerd worden.

De Mexicaan kreeg van zijn nationale bond wel de toestemming om een blitzbezoek aan Nederland te brengen voor zijn medische testen. Lozano wordt de derde Mexicaan in de Eindhovense selectie na middenvelder Andrés Guardado en verdediger Héctor Moreno.

Lozano speelde sinds zijn debuut bij Pachuca in februari 2014 133 wedstrijden in het eerste elftal van de Mexicaanse eersteklasser. Bij zijn nationale team speelde hij sinds februari 2016 al 14 partijen. In de eerste partij op de Confederations Cup, afgelopen zondag tegen Portugal (2-2), bleef hij de hele partij op de bank.