Club Brugge heeft eerste grote vis bijna beet: Nakamba moet opvolger Simons worden

Club Brugge staat heel dicht bij een nieuwe nummer zes. Marvelous Nakamba, een 23-jarige Zimbabwaan van Vitesse staat op het punt om de nieuwste aanwinst van blauw-zwart te worden. Er ligt een contract van vier jaar voor hem klaar. Nakamba is een polyvalente centrale middenvelder die vorig seizoen het vaakst uitgespeeld werd als verdedigende middenvelder. Club heeft zo een eerste grote vis te pakken.

Nakamba genoot na een sterk seizoen veel interesse. Zo was Fenerbahçe zeer concreet en was ook Anderlecht geïnteresseerd in de Zimbabwaan. Uiteindelijk zal het dus normaal Club Brugge worden. Nakamba speelde eerder nog in eigen land voor Bantu Rovers en voor het Franse Nancy.