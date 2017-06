Twee auto’s uitgebrand in Deurne: oorzaak nog onbekend, ook schade aan gevels

Deurne - Afgelopen nacht zijn op de Schotensesteenweg in Deurne twee auto’s volledig uitgebrand. Er was grote ophef in de buurt, want ook gevels raakten beschadigd door het hevige vuur en er is ook schade aan een derde wagen.

Het vuur moet zijn ontstaan rond 2u. Of er kwaad opzet in het spel is, is nog niet geweten. Maar er zouden getuigenissen in die richting zijn. Twee wagens die achter elkaar stonden geparkeerd, gingen volledig in vlammen op. Van een derde, twee parkeerplaatsen daar vandaan, is een raampje ingeslagen.

De metershoge vlammen kwamen zo dicht bij de gevels van de woningen dat ook minstens één raam is gesprongen. Door rondvliegende projectielen van de dubbele autobrand raakte ook een venster aan de overkant van de straat beschadigd.Tientallen mensen werden gewekt door het incident en volgden buiten de blus- en takelwerkzaamheden. De politie voert een onderzoek.