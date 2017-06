Heist-op-den-Berg / Itegem -

In de Kerkstraat in Itegem (Heist-op-den-Berg) is de Buurderij maandagavond voor de eerste keer opengegaan. Lokale boeren en ambachtelijke producenten verkopen er voortaan wekelijks hun producten rechtstreeks aan de consument. De start was veelbelovend.