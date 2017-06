Herenthout - Omdat er té veel vogeltjes worden binnengebracht en er té weinig personeel is, heeft het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren VOC Neteland zelfs een opnamestop ingevoerd. “We willen de dieren die we opvangen optimaal kunnen verzorgen”, zegt coördinator Bart Symons.

In mei legt iedere vogel een ei en dus zijn er in deze periode veel jonge vogels. Het aanhoudend warme en droge weer is ook voor deze dieren niet eenvoudig. “Vogels gaan de randen van het nest opzoeken ...