Antwerpse moslims en stewards bezorgd: “Extra patrouilles aan moskee nodig”

De bezorgdheid onder Antwerpse moslims neemt toe na de aanslag in Londen. “We vragen geen militairen voor de moskee, maar extra politiepatrouilles zou ons wel geruststellen”, klinkt het.

Tijdens de ramadan zetten 51 Antwerpse moskeeën 173 moskee-stewards in om mogelijke overlast rond de drukbezochte moskeeën te vermijden. Ze voorkomen nachtlawaai en spreken chauffeurs aan die hun wagen fout parkeren. Of ze een aanslag zoals in Londen, toen gelovigen net terugkeerden van het gebed in de moskee, vrezen?

Saïd El Kaouakibi Foto: frederik beyens

“De kans is al langer reëel”, zegt Brahim El Barroudi, moskee-­steward in Deurne. “Ik ben mij daar zeker van bewust. Terrorisme kent geen grenzen, geen ras of geloofsovertuiging. Ik ben bevreesd dat iemand deze aanslag in Londen zou willen kopiëren. Al valt het in Antwerpen evenwel nog best mee.”

Collectief probleem

“Je hebt nu Londen, maar de afgelopen maanden waren er ook in Nederland, Zweden, Verenigde Staten en Duitsland brandstichtingen in moskeeën”, zegt Saïd El Kaouakibi, voorzitter van de so­ciale organisatie Al Mawada. “Er is een grote bezorgdheid dat iemand vanuit extreemrechtse hoek een aanslag zou plegen. We moeten met zijn allen voorkomen dat gemeenschappen tegenover elkaar komen te staan. Er moet steeds weer op worden gewezen dat terreur een collectief probleem is, dus niet alleen van het Westen of van de moslims. Verhoogd toezicht aan moskeeën is misschien wel aangewezen.”

Alert optreden

“Het is niet nodig om militairen aan de moskeeën te zetten, maar extra patrouilles tussen 23u en 1u ’s nachts zouden wellicht nuttig zijn”, meent student Khalid El Jafoufi. “Als overheid toon je zo begrip te hebben voor de ongerustheid. Tegelijk zou het de moslims een veilig gevoel geven. Moskeeën moeten bedreigingen ook melden aan de politie, zodat er alert kan worden opgetreden.”