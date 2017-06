Antwerpen - Kapucijn Kenny Brack, die in het klooster midden in de Antwerpse studentenbuurt woont, speelt de hoofdrol in een nieuwe serie van Kerknet op YouTube. De eerste aflevering is al te bekijken, de andere drie afleveringen volgen later.

“Het is niet evident om te werken terwijl een professionele camera alles filmt”, zegt Antwerps pastoor en minderbroeder Kenny Brack. Hij is de centrale figuur in de vierdelige realityreeks van Kerknet. ...