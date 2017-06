MR-voorzitter Chastel krijgt mandaat om te onderhandelen met CDH en andere partijen

MR-voorzitter Olivier Chastel heeft maandag tijdens een drie uur durende vergadering van het politiek bureau van zijn partij het mandaat gekregen om ‘op een verantwoorde manier te onderhandelen met CDH en de verschillende politieke formaties die verandering willen’.

De MR is de eerste partij om officieel politieke onderhandelingen aan te kondigen nadat CDH-voorzitter Benoît Lutgen de deelstaatregeringen met de PS eerder op de dag had opgeblazen.

Chastel, wiens partij in Wallonië en Brussel plots onmisbaar is geworden door de oproep van Lutgen, neemt zo de bovenhand, maar stelt zich ook voorzichtig op tegenover de ongeziene situatie in de Franstalige federale entiteiten en in Brussel.

‘Het zal enkel in functie van deze contacten zijn dat de MR zal beslissen of aan de voorwaarden om onderhandelingen te starten wordt voldaan’, aldus Chastel.

‘Uitzonderlijk karakter’

‘We begrijpen het uitzonderlijke karakter van deze situatie. De MR wil in deze omstandigheden met ernst handelen in het belang van de toekomst van de Walen en de Brusselaars’, aldus de leden van het bureau in een persbericht. ‘De economische ontwikkeling, de werkgelegenheid, het onderwijs, de sociale cohesie, de energietransitie en een drastische bestuurlijke hervorming zijn meer dan ooit aan de orde, en dit om beter te voldoen aan de uitdagingen en verwachtingen van de burgers.’