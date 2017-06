Nelson Piquet Jr en co zijn derde plaats in 24 Uur van Le Mans kwijt na een technische controle

De LMP2 Rebellion 13 van Nelson Piquet Jr, Mathias Beche en David Heinemeier Hansson is uit de uitslag van de 24 Uur van La Mans geschrapt. Dat maakte de organisatie maandag bekend. De Rebellion 13 werd derde in de uithoudingsrace en tweede in de LMP2/klasse, maar werd na een technische controle gediskwalificeerd.