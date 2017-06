Het brute politieke spel in Franstalig België mag de aandacht niet afleiden van waar het allemaal mee begon

Wat een politiek drama ontvouwt zich nu weer in Franstalig België. Nog maar net is de burgemeester van Brussel moeten opstappen in een wolk van gegraai en gekonkel, of de kleine regeringspartner cdH (christendemocraten) steekt een mes in de rug van grote broer PS en geeft er nog een paar klappen vol in het gezicht bij. Een zelden geziene politieke afrekening met een gevolg dat nog nooit vertoond is: drie plots stuurloze regionale regeringen en niemand die weet waar dit gaat eindigen.