Jongen springt uit ton van wildwaterbaan tijdens het spelen van nieuwe hype ‘de vloer is lava’

De nieuwe hype ‘De vloer is lava’ kan voor gevaarlijke situaties zorgen, zo blijkt ook in Walibi Holland. Toen een jongen mee wilde spelen met het spelletje, waarop je zo snel mogelijk je voeten van de grond moet krijgen, sprong hij uit één van de waterattracties in het park.

In een video die viraal gaat van op de gespecialiseerde website Loopings, is te zien hoe één van de bezoekers van het pretpark in Nederland meteen reageert op de lokroep “de vloer is lava”. Ook al zit hij op dat moment midden in een wildwaterbaan, de El Rio Grande in Walibi Holland. Hij twijfelt geen seconde, staat op en springt in het water. Of de jongeman gewond is geraakt, is niet bekend.

Levensgevaarlijk

“Dat is levensgevaarlijk”, reageert een woordvoerder van het park aan NOS. Het water is immers heel diep op bepaalde punten in de wildwaterbaan. Ook de stroomversnellingen en de andere tonnen zouden voor problemen kunnen zorgen, wanneer er iemand in het water zou belanden.

De medewerkers zouden dan ook meteen op de noodknop hebben gedrukt, toen ze op de camerabeelden zagen wat er gebeurde. Dan stopt het water met stromen en konden ze de jongeman veilig aan de kant zetten. Nadien is hij het park uitgezet. De komende twee jaren is hij er niet meer welkom, laat de woordvoerder nog weten aan Omroep Flevoland.

De vloer is lava

De opdracht van de nieuwe internethype is immers duidelijk: al iemand roept dat de vloer lava is, dan reageer je alsof de vloer ook daadwerkelijk lava is. Je hebt exact vijf seconden de tijd om met je voeten van de grond te gaan. Tafels, winkelrekken, stoelen, palen, niets is te vreemd om aan de denkbeeldige vlammenzee te ontkomen.

En dat is niet zonder gevaar. In Duitsland viel een 17-jarig meisje in haar enthousiasme over een reling van een brug zo tien meter naar beneden. In Engeland hanteren steeds meer supermarkten een ‘Lava-verbod.’ Ook in België is de hype bezig aan een opmars.