Verdacht voorwerp in vertrekhal Zaventem op dag dat Trump in België was

Op 25 mei, de dag dat de Amerikaanse president een bezoek bracht aan ons land, is in een café in de vertrekhal van Zaventem een verdacht toestel gevonden. Dat meldt VTM en werd ons bevestigd door het parket van Halle-Vilvoorde.

Het was een werknemer van taverne Belle Belge in de vertrekhal van Zaventem die op 25 mei de bizarre vondst deed. Hij vond er een achtergelaten handgemaakt toestelletje dat bestaat uit enkele koperen draden die op een stuk karton waren vastgemaakt met lussen in plastic tape.

Het toestel was geen ontstekingsmechanisme voor een bom, maar zou wel een soort ‘trigger device’ kunnen zijn: een toestel waar je een bom mee kan laten afgaan.

De timing van de vondst lijkt verontrustend. Die dag bracht president Trump een bezoek bracht aan ons land. Hij zou die dag weer vertrekken naar Sicilië. Dat gebeurde echter niet in Zaventem maar in Melsbroek.

Het parket bevestigde dat een onderzoek loopt om te achterhalen waarvoor het toestelletje dient.