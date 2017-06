Voorzitter van AA Gent spreekt straffe taal na komst van recordtransfer: “Standard moet niet janken”

“Natuurlijk ben ik een gelukkig man”, verklaarde AA-Gent voorzitter Ivan De Witte maandag bij de voorstelling van aanwinst Franko Andrijasevic. “Wij hebben een mooie transfer kunnen afronden en dit is niet onze laatste. Ik heb nog nooit geweten dat de transferpolitiek bij AA Gent stopt op 19 juni. Wij blijven aan onze ploeg bouwen.”

“Dit is een transfer die we absoluut wilden afronden”, aldus De Witte. “Franko Andrijasevic is een heel goede speler en zal zich bij ons verder ontwikkelen. We kozen niet enkel voor hem omdat hij goed is, maar ook omdat hij een aangenaam persoon is en heel wat persoonlijkheid heeft. Dit is inderdaad de duurste transfer in de clubgeschiedenis, maar daar heb ik geen probleem mee. De jongste tijd zijn we heel actief op de transfermarkt en spendeerden we een pak geld. Daar tegenover staat dat wij ook wat fondsen incasseerden voor uitgaande transfers als Matz Sels en Sven Kums.”

“We beginnen met ambitie aan het komende seizoen, al wil ik daar geen plaats op plakken. We behoren nu stilaan tot de top van het Belgische voetbal en daar willen we sowieso blijven.”

“Een moeilijke bevalling”

Gent kaapte Andrijasevic voor de neus van Standard weg. “Het is wel een moeilijke bevalling geworden”, verklaarde manager Michel Louwagie. “Het kostte ons veertien lange dagen, maar uiteindelijk is het ons gelukt om hem over de streep te halen. Wij hebben er werk van gemaakt om eerst tot een akkoord te komen met HNK Rijeka. Rijeka wou een hoge prijs. Logisch, Franko Andrijasevic is nu eenmaal een steengoede speler. Bovendien was er ook nog Dinamo Zagreb, dat economische rechten had. Na al die akkoorden zijn we met de man zelf in kwestie aan tafel gaan zitten en dan liep het heel vlot. Dit was de enige correcte manier van handelen. Standard had eerst een akkoord met de speler, niet met de club. Daar liep het fout bij hen. Ze hoeven nu niet te janken. Zij hebben de zaak verkeerd aangepakt, wij handelden correct.”

“Ik ben uitermate tevreden met deze aanwinst. We hebben Kums mislopen en deden dat vorig jaar ook met Trebel, maar nu hebben wij wel beet. Eigenlijk was Andrijasevic vorige winter al opgemerkt door onze scouts, maar toen ging de transfer door allerlei redenen niet door.”