Bisschoppenhoflaan herschapen tot zwembad na gigantische breuk in waterleiding

Deurne - Op de Bisschoppenhoflaan in Deurne is maandagavond een gigantische waterleidingbreuk ontstaan. De hele rijbaan in de richting van Antwerpen staat onder water over een lengte van ruim 300 meter en heel wat woningen langs de baan moeten water slikken.

Niet voor het eerst is er maandag een breuk ontstaan in de waterleiding onder de Bisschoppenhoflaan. De oorzaak is vermoedelijk te zoeken in het toegenomen watergebruik van de bewoners als gevolg van de hitte.

Foto: BFM

De breuk is ditmaal zeer groot. Het water spuit over een aanzienlijke lengte aan hoge druk uit de grond, waardoor zelfs het voetpad deels omhoog kwam. De rijbaan is over een lengte van ruim 300 meter herschapen tot een zwembad, waardoor de weg in de richting van Antwerpen omstreeks 19 uur is afgezet.

De brandweer kreeg intussen ook al een reeks oproepen van buurtbewoners bij wie het water tot in de woningen is binnengedrongen.

De watermaatschappij gaat de waterleiding afsluiten en de breuk zal zo snel mogelijk hersteld moeten worden.

Video: BFM

Foto: BFM