Vrouw die mannen duizenden euro’s lichter maakt riskeert werkstraf en geldboete

Antwerpen - De 50-jarige Sandrina L. is maandag voor de Antwerpse strafrechter verschenen omdat ze minstens vier mannen duizenden euro’s lichter had gemaakt met allerlei smoesjes. De procureur vorderde voor de “charmante sirene” een werkstraf van 120 uur en 600 euro boete. De beklaagde blijft erbij dat er van bedrog geen sprake was en vraagt de vrijspraak.

Een van de slachtoffers had Sandrina L. naar eigen zeggen 39.170 euro geleend. Ze had financiële problemen en beloofde alles terug te geven. Toen de betalingen uitbleven, diende hij in 2015 klacht in. Uit het onderzoek bleek dat hij niet de enige benadeelde was.

“Beklaagde is er op slinkse wijze in geslaagd om verschillende lichtgelovige mannen geld af te troggelen. Minstens vier lieten zich door deze charmante sirene misleiden maar misschien zijn er nog wel meer slachtoffers die uit schaamte geen klacht durfden in te dienen”, zei de procureur.

De drie andere mannen hadden haar 6.000 euro, 3.000 euro en 1.500 euro geleend. Ook bij hen gebruikte ze dezelfde smoesjes over een auto die gerepareerd moest worden of een schuldsaldoverzekering, waarvoor ze dringend geld nodig had. Sandrina L. tekende een schuldbekentenis en pleegde volgens de procureur dus ook schriftvervalsing, omdat ze nooit zinnens was van het geld terug te betalen.

De verdediging sprak dat tegen. Sandrina L. kreeg het volgens haar advocaat financieel moeilijk, toen haar relatie na twintig jaar op de klippen was gelopen. Ze had inderdaad geld geleend - al bestaat er discussie over de omvang van de bedragen - maar het was altijd haar bedoeling om de mannen terug te betalen. Van een bedrieglijk opzet was geen sprake.

Vonnis op 4 september.