Let op uw snelheid in deze straten

Geel / Meerhout / Laakdal - De politiezone Geel-Laakdal-Meerhout heeft voor de maand juli enkele van de voornaamste locaties voor snelheidscontroles bekendgemaakt. Automobilisten met neiging tot het dieper induwen van het gaspedaal zijn bij deze gewaarschuwd.

In de maand juli flitsen de agenten van de politiezone Geel – Laakdal – Meerhout in Geel in de Dr. Van De Perrestraat en op de Retieseweg.

In Laakdal staan de Oude Geelsebaan en de Nieuwe Baan op de werklijst. Automobilisten op de Gestelsesteenweg en Biezenhoed in Meerhout kunnen de volgende maanden het gaspedaal maar beter niet te diep indrukken..

Uiteraard zijn er ook nog op andere plaatsen snelheidscontroles.