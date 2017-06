Vier jaar cel voor gefilmde inbraak waarbij 200.000 euro werd buitgemaakt

Merksem - De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Yahyah Derouich veroordeeld tot 4 jaar cel voor een inbraak in Bouwcenter Merksem, tegenwoordig Probumat. Op 22 februari werd bij het bedrijf ingebroken en werd de kluis leeggeroofd. Daarbij zouden de daders 200.000 euro cash en en Rolex ter waarde van 25.000 euro hebben buit gemaakt.

De inbraak werd gefilmd door bewakingscamera’s van de handel in bouwmaterialen aan de Oostkaai in Merksem. Op de beelden is te zien hoe drie inbrekers met een koevoet in de weer zijn om de kluis van Probumat/Bouwcenter open te breken.

Een van de inbrekers draagt geen bivakmuts en is herkenbaar: Yahyah Derouich, bij de politie bekend onder tientallen ander namen. De Marokkaanse crimineel kwam in het verleden voor de rechter in verband met drugsmisdrijven en diefstallen.

Yahyah Derouich werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel, want sinds de inbraak in februari 2016 heeft de man zich niet meer laten zien. Ook de benadeelde van het misdrijf, Yasine Akodad en Bouwcenter Merksem/Probumat kwamen tijdens het proces niet opdagen. Het bedrijf loofde destijds wel een beloning uit voor wie informatie kon verstrekken over de daders van de spectaculaire inbraak.