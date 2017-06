Tom Meeuws (sp.a) filmt zijn hachelijke fietstocht in de Kroonstraat

Borgerhout - De beslissing van het Antwerpse stadsbestuur om de geplande fietsstrook in de drukke Kroonstraat in Borgerhout toch korter te maken de gevraagd, leidt op de sociale media tot ongenoegen. De linkse oppositiepartijen Groen en sp.a reageerden in uw krant al verbouwereerd op de beslissing en Antwerps sp.a-voorzitter Tom Meeuws zette zijn standpunt vandaag kracht bij via een opvallende facebookvideo.

De Kroonstraat in Borgerhout is al langer een pijnpunt dat om een mobiliteitsoplossing vraagt. De straat die de Turnhoutsebaan met de Plantin-Moretuslei linkt, krijgt heel wat (zwaar) verkeer te slikken en dat leidt tot gevaarlijke situaties voor fietsers.

Bewonersgroepen vroegen om over heel de lengte een verhoogd fietspad aan te leggen, maar het stadsbestuur legt die smeekbede nu naast zich neer, ten voordele van parkeerplekken en een laad- en loszone.

“De fietsers zullen straks al slalommend naar die strook moeten rijden. Wetend dat er in de Kroonstraat veel schoolgaande kinderen en jongeren rijden, is dat onbegrijpelijk”, stelden gemeenteraadsleden Wouter van Besien (Groen) en Toon Wassenberg (sp.a) vandaag in de krant.

Sp.a-er Tom Meeuws sprong maandagochtend de fiets op en filmde zijn hachelijke fietstocht over de Kroonstraat, waar hij meermaals werd opgehouden door wagens die hem verhinderden vlot door te rijden.