Joeri Cortens toont verborgen plekken in Kempense natuur

Geel - Joeri Cortens (41) uit Geel is een vriend van de ­natuur. En vrienden van de natuur zijn onze vrienden. Joeri ­passeert geregeld op de buis en in de ether, maar vertoeft toch het liefst in de buitenlucht. “Vroeger vloekte ik op een wei vol paardenbloemen. Nu ben ik blij als ik zo’n wei ontdek”, zegt hij. Gelukkig valt er in de Kempen natuurlijk veel te beleven. Daar gaan we!

Al die willen te kaap’ren varen, moeten mannen met baarden zijn. Joeri Cortens is gladgeschoren, maar heeft woeste haren. Ideaal om de kalme Kleine Nete af te varen. We steken van wal in Lichtaart (Kasterlee), ...