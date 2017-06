Dit is hij dan, de nieuwe recordtransfer van AA Gent: Franko Andrijasevic

Gent - AA Gent heeft haar nieuwe recordtransfer voorgesteld: middenvelder Franko Andrijasevic. De Kroaat zou zo’n vier miljoen euro kosten. Gent breekt daarmee voor de vierde keer in nauwelijks vijf maanden haar transferrecord.

Na de de transfers van Lovre Kalinic (3 miljoen euro), Yuya Kubo (3,5 miljoen euro) en Mamadou Sylla (3,85 miljoen euro) is Andrijasevic, die volgende week 26 wordt, de vierde in de rij.

De middenvelder is een jeugdproduct van traditieclub Hajduk Split. Na zijn debuut in mei 2010 veroverde Andrijasevic snel een vaste basisplaats, waarna hij in de zomer van 2014 besloot naar aartsrivaal Dinamo Zagreb te verkassen. Daar bleek de concurrentie harder en Andrijasevic werd in januari 2015 voor anderhalf seizoen verhuurd aan Lokomotiva Zagreb. Vorige zomer plukte Rijeka hem daar weg en dat bleek de juiste zet.

Andrijasevic ontpopte zich opnieuw tot Kroatisch international en diverse West-Europese clubs bleken geïnteresseerd. Gent won de strijd en stelt de Kroaat om 18u00 voor.

