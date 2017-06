Tubeke vist Moussa Traore op uit vergeetput

Clabecq / Oisquercq / Saintes / Tubize - 1B-club Tubeke heeft maandag de Ivoriaanse aanvaller Moussa Traore voorgesteld. Traore, die sinds Nieuwjaar zonder club zat, tekende in het Stade Leburton een contract voor twee seizoenen.

Standard-fans zullen de ondertussen 27-jarige spits waarschijnlijk nog wel herinneren. Ondanks het feit dat hij in het seizoen 2009-2010 in 32 partijen slechts twee keer scoorde, zat daar één erg belangrijke treffer bij. Op bezoek bij AZ in de groepsfase van de Champions League prikte Traore in de toegevoegde tijd de 1-1 tegen de netten.

Nadien volgden passages bij Zulte Waregem (2010-2011), Hoogstraten (2013-2014), WS Brussel (2014-2016) en het Iraanse Mashhad (2016). Traore mag bij Tubeke de naar Union vertrokken Mamadou Diallo proberen opvolgen.