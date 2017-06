Paard tovert glimlach op het gezicht van huilende baby Rubey

Wat kan je doen als je baby maar niet wil stoppen met huilen? Voor Stacey Storer uit het Engelse Nottinghamshire hoorde een paard als babysit gebruiken tot de mogelijkheden. Het dier genaamd Red ontfermde zich met veel liefde over baby Ruby en bracht opnieuw een lach op haar gezicht .

Ruby was zichtbaar blij met de onverwachte babysit. De baby was onophoudelijk aan het huilen en schreeuwen toen ze samen met haar moeder een bezoekje bracht aan de stallen. Daar kwam echter snel verandering door een van de paarden. De beelden van Storer laten zien hoe het dier het zitje van Ruby op en neer laat gaan. Ondertussen kijkt het kleine meisje vol bewondering naar boven.

“Ze is al vaker met me naar de stallen geweest, maar nog nooit heeft ze op deze manier interactie gehad met een van de dieren”, vertelde Storer. “Het was een magisch moment. Ik ben zelf opgegroeid met paarden rondom me en ik wil dat hetzelfde geldt voor Ruby.” Volgens de moeder heeft de baby nadien erg goed geslapen, al is ze niet zeker of haar ontmoeting met Red daar iets mee te maken heeft.