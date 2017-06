Mode Dit zijn de opvallendste trends op de mannenmodeweek in Milaan

De modeweek voor mannen is in Milaan nog volop aan de gang, maar er vallen al enkele opvallende trends te noteren. Zo kozen zowel Versace, Diesel Black Gold als Damir Doma ervoor om in hun collectie ook enkele vrouwenensembles te stoppen. Donatella Versace wijdde er zelfs een volledige capsulecollectie aan in de mannenshow die trouwens bol stond van de ninetiesinvloeden met de bekende Medusahoofden, pastelkleuren en schoudervullingen. Bij Dolce & Gabbana, Emporio Armani en het Belgische Les Hommes vielen er weer heel wat Aziatische invloeden te bespeuren. Francesco Risso, die nog niet zo heel lang aan het hoofd van Marni staat, koos op zijn beurt voor ensembles waar bijzonder veel patchwork en Britse invloeden kwamen bij kijken.