Op zoek naar de Little Five van de Kempen

Herentals -

De buffel, de leeuw, het luipaard, de neushoorn en de olifant. Deze Big Five duiken niet frequent op in de Kempen. En dus concentreren wij ons op de Little Five. Vijf ­bijzondere diertjes die zich ­schuilhouden in ­onze ­regio. Spoor­zoeker tijdens ­deze ­verrassende safari door de plaatselijke brousse is professor­-bioloog Hans Van Dyck (46) uit ­Herentals. Een ­wetenschapper met een visie, en met een net.