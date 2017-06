Hier droomt iedereen van: de zotste boomhut van de Kempen

Oud-Turnhout - Na de orangerie en het poolhouse is het nu de beurt aan de boomhut om zijn plek te veroveren in de ­tuinen van de (meer gegoede) burger. Een boomhut is niet langer ­alleen het avontuurlijke domein van kinderen, maar steeds meer een ontspanningsruimte voor de gestresseerde westerling. In Oud-Turnhout beleeft Sasha Bruggink (48) haar ‘Afrikagevoel’ in een immens treehouse in de tuin. CittA mocht voor de ­gelegenheid even mee op safari. De boom in!

Wanneer we op een wat bewolkte donderdagochtend een residentiële wijk in Oud-Turnhout binnenrijden, weten we wat ons te wachten staat: grote huizen, zeg maar exuberante villa’s. Als we even ­later ­stoppen ...