Beschutte werkplaats ontruimd na bommelding: niets verdachts aangetroffen

Kiel - Op het Kiel is maandag een beschutte werkplaats aan Kielsbroek ontruimd na een bommelding. In het bedrijf werken een 120-tal mensen. Alle aanwezigen moesten het gebouw verlaten. De politie voerde een sweeping uit, maar kon niets verdachts aantreffen.

In de beschutte werkplaats was volgens de lokale politie van Antwerpen een schriftelijke melding binnengekomen dat er om 13.30 uur een bom ging ontploffen. De politie liet het gebouw meteen ontruimen. De werknemers werden naar een open ruimte in de buurt gebracht, waar ze beschutting zochten onder de bomen. Hun begeleiders zorgden voor water.

De politie doorzocht intussen het gebouw, maar er werd niets verdacht aangetroffen. In maart was er ook al een valse bommelding in dezelfde beschutte werkplaats. Ook toen was de sweeping negatief.