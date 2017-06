Je man op stap met zijn vrienden? Deze mama heeft een manier om gerust te zijn

Korie Heyward (18) ziet binnenkort haar vriend en papa van hun vier maanden oude dochtertje Jake Tolliver (22) naar Malia vertrekken om er met een groepje vrienden de bloemetjes buiten te zetten. De Griekse badplaats trekt heel wat jongeren aan die er eens flink de remmen loslaten, maar om te maken dat Jake zich netjes gedraagt, heeft Korie een T-shirt ontworpen die hem bij de les moet houden.

Malia is een van de vele badplaatsen die in de zomer overspoeld worden door jonge Britten. Ze komen er om te feesten, liters drank te verzetten en voor de seks. Al zal dat laatste er voor Jake Tolliver uit Bristol niet inzitten. Zijn vriendin wil niet dat hij tijdens zijn vriendentripje naar Griekenland vreemdgaat, ook al omdat zij alleen thuis achterblijft met hun vier maanden oude dochtertje. Dat zette haar ertoe aan een T-shirt te ontwerpen. De inspiratie daarvoor haalde ze bij vriendinnen die eerder al iets soortgelijk voor hun vriendjes hadden gemaakt.

Op de voorkant liet ze een foto drukken van zichzelf met daarbij de tekst 'Als je dit kan lezen dan dan sta je te dicht, dus blijf aub weg'. Op de achterkant kwam een foto van Korie en hun dochtertje Emmy-Rose met de zin 'Ik hou van mijn meisjes en haat alle meisjes in Malia'. Het resultaat deelde ze op Facebook en hoewel heel wat mensen dat best hilarisch vonden, was Jake in eerste instantie toch wat minder opgetogen.

"In het begin vond hij het niet zo grappig", vertelt Korie in een interview met The Bristol Post. "Maar een beetje later kon hij er wel mee lachen en zei hij zelfs dat hij het zou dragen. Iedereen vond de foto op Facebook hilarisch, maar sommige mensen noemden me een psychopaat. Al denk ik wel dat de meesten er de grap van inzien. Ironisch genoeg zal hij zo waarschijnlijk nog meer aandacht krijgen."