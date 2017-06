Nieuwe politieke crisis: cdH stapt uit Waalse en Brusselse regering

De CDH wil niet verder met de PS en stapt uit de Waalse en de Brusselse regionale regeringen en die van de Franse Gemeenschap. Dat heeft partijvoorzitter Benoit Lutgen aangekondigd op een persconferentie. Hoe het daarna verder moet, is onduidelijk. Zowel het Waals als het Brussels parlement zijn legislatuurparlementen. Dat houdt in dat er geen vervroegde verkiezingen mogelijk zijn en er nieuwe regeringsonderhandelingen moeten komen.

Lutgen is naar eigen zeggen “gedegouteerd” en wil een breuk met de PS, die hij een “verpletterende verantwoordelijkheid” toedicht in de recente schandalen. De CDH roept MR, Ecolo en DéFI op om alternatieve meerderheden te vormen in Wallonië, Brussel en de federatie Brussel-Wallonië, zonder de Waalse socialisten. “Elk schandaal is een nieuwe handicap voor het werk van deze regering”, klonk het nog.

Voor de Vlaamse en de federale regering heeft dit geen enkel gevolg.