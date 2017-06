Docent zoek, examens ongeldig

Tachtig leerlingen van het ROC Midden Nederland moeten een examen opnieuw afleggen omdat hun docent spoorloos is verdwenen. De Nieuwegeinse afdeling van het ROC is volgens het AD niet alleen haar leraar Nederlands kwijt, maar ook al diens verslagen van de toetsen ‘spreken’ en ‘gesprekken voeren’.

Hoewel een groot deel van de studenten Facility, Horeca & Travel College het examen had gehaald, is al het bewijs daarvoor verdwenen nadat de invalleerkracht met de noorderzon was vertrokken. Volgens de regels van de Onderwijsinspectie is het resultaat daarom niet rechtsgeldig. Voor de studenten zit er niets anders op dan de toets opnieuw te maken. De school spreekt zelf van een “uitzonderlijke” en zeer vervelende situatie.

(belga)