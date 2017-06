Luisteraar komt live op de radio uit de kast, moeder heeft de perfecte reactie klaar

Peter Van de Veire kreeg zondagavond een anonieme sms van een jongen die niet uit de kast durfde te komen. Hij belde de jongeman live op de radio, en hielp hem met zachte hand met zijn coming-out.

De verrassing van Van de Veire was groot toen de jongen, die hij Wouter noemde, niet alleen was tijdens hun gesprek. De ouders van de jongen stonden naast hem, mee te luisteren naar wat hun zoon te vertellen had.

De mama van Wouter vertelde achteraf zelfs dat ze al een vermoeden had, en gaf op de vraag ‘wat ga je nu doen’, het volgens Peter enige juiste antwoord: “Ik ga hem eens goed vastpakken he.”