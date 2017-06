Politie vat illegalen die in laadruimte van vrachtwagen zaten

Schoten - De Lokale Politie Schoten en Voorkempen hebben afgelopen donderdag drie illegalen kunnen arresteren.

De Lokale Politie Schoten kreeg rond 8 uur een melding dat er zes of zeven personen uit een vrachtwagen waren gesprongen bij banden Donckers op de Brechtsebaan in Schoten. Die mensen zaten in de laadruimte van een vrachtwagen uit het Franse Sarreguemines.

“Bij het openen van de laadruimte sprongen ze uit de oplegger en namen ze meteen de vlucht”, zegt de politie. “De vrachtwagenchauffeur verwittigde direct de politie. Na een BIN-bericht aan de omliggende Buurtinformatienetwerken in Schoten en Brecht, konden drie van deze personen worden aangetroffen door PZ Voorkempen op hun grondgebied.”

Eén van hen werd overgebracht naar een gesloten instelling voor vreemdelingen, de andere meerderjarige illegalen kregen een bevel het grondgebied te verlaten.