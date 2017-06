‘Kleinste huisje ter wereld’ staat op Airbnb

In Boston in de VS staat het kleinste huisje ter wereld, althans volgens de omschrijving op Airbnb toch. Het gaat om een 'tiny house' op wieltjes waar plaats in is voor één persoon. "Dit huisje is heel klein, maar wel heel praktisch", klinkt het in het zoekertje.

Geen zin in een traditioneel hotel als je op reis bent in Boston, dan biedt het 'kleinste huisje ter wereld' misschien wel dé oplossing. Kies een plaatsje uit gelijk waar in de stad en eigenaar Jeff komt langs met zijn bestelwagen om het huisje af te zetten. Het staat op wieltjes dus het kan werkelijk overal geplaatst worden.

Erin slapen doe je vanaf 51 euro per nacht, maar reken er niet op dat je er met meer dan één persoon in kunt slapen. "In het kleinste huisje ter wereld verblijven is een unieke ervaring voor ongewone mensen", klinkt het nog.

Over het huisje werd ook dit fictiefilmpje gemaakt. Ideaal voor wie graag eens wil binnenkijken en er zo de voordelen van wil ontdekken.