London Grammar komt met nieuwe plaat naar Lotto Arena

Mooi nieuws voor de fans van London Grammar die geen ticket voor Pukkelpop hebben. Het Britse trio speelt in december in de Antwerpse Lotto Arena.

In de zomer op Pukkelpop, in het najaar in de Lotto Arena. Hannah Reid, Dan Rothman en Dominic Major zijn enorm populair in Vlaanderen. Hun debuutplaat ‘If You Wait’ stond wekenlang bovenaan onze hitlijsten en het album werd zelfs bekroond met dubbel platina. Nu is ook de opvolger ‘Truth Is A Beautiful Thing’ klaar. De eerste singles ‘Big Picture’ en ‘Oh Woman Oh Man’ voorspellen veel goeds.

Tickets voor het concert op maandag 11 december in de Lotto Arena zijn vanaf vrijdag 23 juni om 10u beschikbaar via deze website.