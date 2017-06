Londense politie geeft beelden vrij van binnenin de verkoolde woontoren

De brand in de Londense Grenfell-toren kostte al aan minstens 58 mensen het leven, een aantal dat nog steeds kan oplopen volgens Stuart Cundy, politiecommandant bij de Metropolitan Police in de stad. “Het aantal zal hoger liggen, maar ik wil er nog niet over speculeren”, vertelde hij de pers enkele dagen geleden. Vandaag zou de Londense politie met een accurater cijfer komen, maar ze gaven al een aantal foto’s vrij van binnenin de verkoolde appartementen waarvan de bewoners intussen gekend zijn. Om alle slachtoffers te identificeren die zich nog in het gebouw bevinden, zullen nog weken nodig zijn volgens Cundy. “En we moeten mensen er ook op voorbereiden dat we sommigen niet zullen kunnen identificeren omwille van de intensiteit van de brand”, klinkt het.