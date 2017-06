Deze man maakt een ‘statement’ bij Trump, en die kan er nog mee lachen ook

Het personeel van het Witte Huis had hem nog zo gevraagd om die waaier achterwege te laten voor de officiële foto, maar Nikos Giannopoulos (29) hield het ding discreet aan zijn zijde tot het juiste moment. Voor een officiële foto met Trump en Melania maakte hij zijn statement.

Als leraar van het jaar van de staat Rhode Island mocht Giannopoulos op de foto met president Trump. Net als de beste leerkrachten uit de andere staten, maar het is zijn statement als homoseksueel dat de wereld rondgaat. Trump zélf zag er volgens de leerkracht geen graten in. “Ik vroeg de president: vindt u het erg als ik de waaier gebruik voor de foto? Hij zei: go for it.”