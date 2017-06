Na Tom Waes ook De Croo naar Zuid-Soedan en Oeganda om humanitaire rampgebieden te bezoeken

Brussel - Minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open Vld) reist maandag af voor een vierdaags werkbezoek aan de humanitaire rampgebieden in Zuid-Soedan en Oeganda. Hij bezoekt onder meer het grootste vluchtelingenkamp ter wereld, Bidi Bidi in het noorden van Oeganda. In een speciale 1212-uitzending van “Reizen Waes”, twee weken terug, ging Tom Waes ook al onder meer naar Bidi Bidi, om het werk van de Belgische ngo’s in het gebied, mede gefinancierd door de opbrengst van de Hongersnood 1212-campagne, te bezoeken.

In Zuid-Soedan is intussen al meer dan drie jaar een niets- en niemand ontziende burgeroorlog aan de gang. Van de bijna 12 miljoen Zuid-Soedanezen zijn er 3,8 miljoen op de vlucht, en dat door oorlogsgeweld en de economische crisis en de grote voedselonzekerheid die daarvan het gevolg zijn. In eigen land zijn ruim 2 miljoen mensen, meer dan de helft kinderen, op de vlucht, en nog eens bijna zoveel mensen hebben toevlucht gezocht in een van de buurlanden. Oeganda is de belangrijkste bestemming.

Op De Croos programma in Zuid-Soedan staat een terreinbezoek in het binnenland, onder begeleiding van het Wereldvoedselprogramma en het humanitair VN-agentschap OCHA. Woensdag zit hij samen met de Britse, Amerikaanse en Noorse ambassadeurs in hoofdstad Juba. Die drie landen hebben zich traditioneel het meest geëngageerd in het land. De vicepremier zal het met hen onder meer hebben over een betere bescherming van zowel burgers als hulpverleners - sinds het begin van de crisis kwamen al 82 hulpverleners om. In De Croos gesprek met eerste vicepresident Taban Deng, ook op woensdag, zal de humanitaire situatie ook ter sprake komen. Nog op woensdag staat een bezoek aan een project van Handicap International, gesteund door Hongersnood 12-12, op het programma.

Voor het tweede luik van de missie reist de vicepremier door naar Oeganda. In heel het land, dat 39 miljoen inwoners telt, worden 1,25 miljoen vluchtelingen opgevangen - geen enkel ander Afrikaans land vangt meer vluchtelingen op. Drie kwart (930.000 mensen) komt uit Zuid-Soedan. Oeganda, dat zelf 39 miljoen inwoners telt, krijgt veel lof voor zijn inspanningen en zijn progressieve vluchtelingenbeleid. Met haar opendeurbeleid wil de Oegandese overheid de vluchtelingen waardigheid, onafhankelijkheid en een normaal leven bieden in de gastgemeenschappen.

Maar nu de crisis elke dag nog erger lijkt te worden - elke dag steken gemiddeld 2.000 nieuwe mensen de grens tussen Zuid-Soedan en Oeganda over - begint het draagvlak voor dat beleid af te brokkelen. Met de Uganda Solidarity Summit op vrijdag, waar De Croo België zal vertegenwoordigen, hoopt de Oegandese overheid bij de internationale gemeenschap 2 miljard dollar aan “vers geld” op te halen, voor zowel de vluchtelingen als de eveneens kwetsbare Oegandezen in het achtergestelde noorden van het land.

Een dag eerder gaat De Croo zich vergewissen van de situatie op het terrein: samen met VN-secretaris-generaal Antonio Guterres en de Oegandese president Yoweri Museveni reist de vicepremier af naar het vluchtelingenkamp Bidi Bidi.

De Oegandese inspanningen moeten erkend worden, vindt De Croo. “Het is belangrijk dat we vanuit Europa solidariteit betuigen met Oeganda”, klinkt het. Die solidariteit is er op dit moment al vanuit België, aldus de vicepremier. Hij wijst erop dat de federale regering de opbrengst van Hongersnood 12-12 verdubbelt - inclusief die verdubbeling staat de teller nu al op meer dan 20 miljoen euro. De opbrengst gaat ook naar noden in Nigeria, Somalië en Jemen.

De Belgische regering trok de afgelopen drie jaar 21 miljoen euro uit voor humanitaire hulp in Zuid-Soedan. In de nodenanalyse die België eerder dit jaar maakte werd al rekening gehouden met de bijzonder acute noodsituatie in Zuid-Soedan en Oeganda.

De Croo is de eerste Belgische minister die Zuid-Soedan bezoekt, dat in juli 2011 onafhankelijk werd. De burgeroorlog is er aan de gang sinds december 2013.

