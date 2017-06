Brexitonderhandelingen gaan van start

Brussel - De echtscheidingsonderhandelingen tussen de Europese Unie en Groot-Brittannië gaan vandaag/maandag van start. Tegen eind maart 2019 moeten beide partijen een overeenkomst bereiken over de voorwaarden van de scheiding en de toekomstige relaties uittekenen.

“Michel Barnier, de hoofdonderhandelaar van de Europese Commissie, en David Davis, de minister voor het vertrek uit de Europese Unie, zijn vandaag overeengekomen om de artikel 50-onderhandelingen op maandag 19 juni te lanceren”, zo stond vorige donderdag in een gemeenschappelijke verklaring.

Onderhandelaars van beide partijen voerden vorige week al technisch overleg over het format van de complexe onderhandelingen.

Het was al langer voorzien dat de brexitonderhandelingen in de week van 19 juni uit de startblokken zouden schieten, maar het resultaat van de vervroegde Britse parlementsverkiezingen zaaide twijfel over die timing. Premier Theresa May verloor immers haar parlementaire meerderheid en voert nog steeds onderhandelingen met de Noord-Ierse unionisten van de DUP over hun tien stemmen ter ondersteuning van een minderheidsregering.

Zondag nog liet brexitminister Davis weten dat Londen een akkoord wil “zoals geen ander in de geschiedenis”. “De weg is nog lang, maar onze bestemming is duidelijk: een diep en speciaal partnerschap tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU, een akkoord zoals er geen ander was in de geschiedenis”, stelt hij. “Vandaag is het begin van de onderhandelingen die de toekomst van de EU en het VK zullen tekenen, en van onze burgers.” De minister hoopt dat “beide partijen er sterk en welvarend uitkomen”.

Een meerderheid van de Britse kiezers koos op 23 juni vorig jaar in een referendum voor de brexit. Op 29 maart van dit jaar meldde May officieel dat haar land de Europese Unie wil verlaten. Tegen eind maart 2019 moet er een overeenkomst zijn.

