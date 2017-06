Voorlopige officiële resultaten bevestigen absolute meerderheid voor Macron

De coalitie van La République en Marche en de Mouvement démocrate heeft bij de parlementsverkiezingen van zondag tezamen minstens 342 zitjes behaald in het parlement. De voorlopige officiële resultaten, met 97 procent van de stemmen geteld, bevestigen dus dat president Emmanuel Macron een absolute meerderheid heeft behaald in het 577 zetels tellende parlement.

Volgens de resultaten die werden gepubliceerd op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken haalt LREM 301 zetels binnen (42,9 pct van de stemmen), en MoDem, de centrumbeweging van minister van Justitie François Bayrou, 41 zetels (6 pct).

Les Républicains/UDI halen volgens de voorlopige resultaten in totaal 129 zetels binnen, de socialisten slecht 29 zetels of 5,7 procent van de stemmen, een historische nederlaag. De communistische partij en de extreemlinkse La France Insoumise behalen respectievelijk 10 en 17 zetels binnen.

Het extreemrechtse Front National van ex-presidentskandidaat Marine Le Pen haalt 8 zetels binnen (8,9 procent), wat niet voldoende is om een fractie te vormen in het parlement. Na de nederlaag van Le Pen tijdens de tweede ronde van presidentsverkiezingen - waar ze toch nog een derde van de stemmen achter zich kreeg - is dat een teleurstellend resultaat.

Met 97 procent van de stemmen geteld, moeten nog 12 zetels verdeeld worden.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigt ook de historisch lage opkomst voor de verkiezing: slechts 43,36 procent van de kiesgerechtigden bracht zijn stem uit.

(belga)