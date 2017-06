Oud-scouts geven jawoord in gesjorde kerk

Kontich - Voormalige scoutsleider Tim Della Ruelle trad zaterdag in het huwelijk met Lise Valgaeren. Het officiële jawoord gaven ze elkaar in het gemeentehuis. Maar voor een wat feestelijker overgangsritueel trokken ze naar een gesjorde kerk in de Kruisschanslei.

Tim en Lise leerden elkaar kennen bij de scouts, vandaar dat ze ook hun huwelijksceremonie aan het jeugdverenigingsleven wilden koppelen. Samen met enkele vrienden bouwde Tim daarom een majestueuze 'kerk' op het scoutsdomein in de Kruisschanslei. Niet met stenen en cement, maar wel door houten palen aan elkaar te sjorren, zoals het een goede scout betaamt.

Het bouwwerk heeft een grondvlak van vijfentwintig op elf meter en de toren is maar liefst twaalf meter hoog. De bouwwerken namen al bij al vijf dagen in beslag.

Plan-B

“In totaal hebben we ongeveer driehonderd palen uit het materiaalhok van de scouts gebruikt,” vertelt Michael, die meehielp bij de bouw van de kerk. “Bij het optrekken van de toren hebben we touwen als extra zekering gebruikt, totdat hij helemaal rechtstond.” De amateurbouwers hadden ook een plan-B klaar voor het geval er slecht weer zou opduiken. Maar het bleef gelukkig de hele middag helder en droog. “Indien nodig hadden we de kerk bekleed met doorzichtige zeilen, maar dan zou het effect wel minder mooi geweest zijn.” Alle gasten op de trouwplechtigheid waren aangenaam verrast door het bouwwerk. Vooral de hoogte van de toren maakte op heel wat bezoekers een overweldigende indruk. Vandaag wordt de kerk alweer afgebroken.