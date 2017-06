Veel steun voor nabestaanden overleden motorrijder

Kasterlee -

De motorrijder die vrijdagavond om het leven kwam in de Leistraat in Lichtaart (Kasterlee) is de veertigjarige David Loockx. Hij woonde samen met zijn partner en haar kinderen in Tielen (Kasterlee). Op sociale media komen veel reacties op zijn overleden. Zijn vriendin plaatste de boodschap “Ik zal je missen xxxxx” op een achtergrond van hartjes op haar Facebookpagina. Een van de buren plaatste daaronder de reactie “Hou je sterk meid, de hele wijk voelt met je mee... je staat niet alleen en we zullen hem allemaal missen.”Iemand anders verwoordt het medeleven met “Hij is het mooiste sterretje aan de hemel.” Gisteravond was nog niet geweten wanneer de uitvaartplechtigheid plaatsvindt.