Hulshout - De vzw Modelbouw-team Hulshout (MoTH) heeft haar haven uitgebreid. “Ons nieuwe vrachtschip kon niet in de bestaande haven aanleggen”, zegt voorzitter Ronny Broeckx.

De vijver waarop de club vaart, is zo groot als een voetbalveld. “We moesten onze haven uitbreiden omdat onze club een nieuw vrachtschip mocht verwelkomen. Dat is een boot van vier meter lang, hij is ...