Kasterlee / Lichtaart -

Wie met zijn of haar hond gaat wandelen op de hondenweide aan camping Floreal in Lichtaart (Kasterlee) is best extra waakzaam. Afgelopen dagen lagen er enkele vleesballetjes met slakkenvergif. De politie is op de hoogte gebracht. Een hond moest naar de dierenarts.