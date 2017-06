Kasterlee - De Vogelbescherming Vlaanderen telde vorig jaar een record-aantal broedende en uitvliegende kerkuilen, mede dankzij uilenkasten bij parti-culieren. Maar steeds meer uilen eindigen als huisdier.

Wanneer u een uil ziet vliegen, is de kans meer dan waarschijnlijk dat het een kerkuil is. Door zijn lichte kleur springt hij een beetje in het oog. “Bosuilen zijn het talrijkst, maar die zijn net als ...