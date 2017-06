Ekeren - Leerlingen van het Stedelijk Onderwijs De Leerexpert uit Deurne hebben twee schooljaren gewerkt aan de renovatie van de scoutslokalen in Ekeren-Bunt. Zaterdagavond mocht Herman Berghs van Groeco (Groepscomité van de Ekerse scouts) de vernieuwde lokalen officieel openen.

Het was tijdens een van de Bungalow Feesten van de scouts dat luidop werd gevraagd of er geen Handige Harry’s en Bob De Bouwers in het publiek waren om de zieltogende lokalen te renoveren. Jan Lorein ...