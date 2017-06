Er zijn geen zekerheden meer in het leven

Borgerhout -

Het stadsbestuur keurde vorige week de plannen goed voor de heraanleg van de Kroonstraat in Borgerhout. De verkeersveiligheid in de Kroonstraat is een grote bekommernis in de buurt, zeker sinds het dodelijk ongeval met een vijfjarig jongetje bijna twee jaar geleden. Dagelijks passeren er honderden fietsers en voetgangers, onder wie veel kinderen die via de Kroonstraat van en naar school gaan.