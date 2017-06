Bestelwagen sleurt man mee op motorkap

Linkeroever -

In de Waaslandtunnel heeft zich vrijdagnacht een bizar incident voorgedaan dat veel erger had kunnen aflopen. Iets voor 1u werd een taxi er achteraan aangereden door een Ford Transit met Nederlandse nummerplaat. Daarop stak de Ford de taxi voorbij en ging hij hard in de remmen, waarop de taxichauffeur naar links uitweek om een aanrijding te vermijden. Daarna raakte de bestelwagen de taxi nog eens in de rechterflank.